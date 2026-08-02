“Realmente no entendiste”: El “like” de Josefa Sáez que hizo enfrentarse a seguidores y detractores de la influencer

La creadora de contenido estuvo reaccionando al apoyo recibido tras regresar a TikTok, sin embargo, esto generó más enojo entre algunos usuarios debido a los “like” que dio a algunos mensajes.

Durante este sábado la influencer Josefa Sáez volvió a las redes sociales con una nueva disculpa por el polémico video en que su padre le daba de comer wasabi a su perro, de raza Cane Corso.

Alertando que durante los últimos días recibió amenazas debido a la situación, ahora volvió a aparecer en el centro de la polémica tras darle “me gusta” a comentarios de usuarios que la defendían, pero al mismo tiempo reaccionaban negativamente contra otros usuarios.

Revisa aquí el comentario que generó discusiones:

“Aguante Josefa, no pescar a los resentidos sociales envidiosos “, fue el comentario que le dejó el usuario @ramdomizer en el video de TikTok, al cual la influencer reacción con un “like”.

Sin embargo, otra usuaria se percató de esta situación y respondió: “y le da me gusta jajaja tan falsa, Josefa. Muéstrate como eres realmente”.

Al mismo tiempo, otra persona agregó: “Josefa, que le des me gusta a algo así es que realmente no entendiste la molestia de la gente, lo contrario”.

Pese a esto, la creadora de contenido siguió dándole “me gusta” a los comentarios de apoyo y respondiendo algunos. No obstante, decidió eliminar su reacción en el mensaje de @ramdomizer.





Entre el apoyo que recibió, seguidores le indicaron cosas como que “la gente es muy envidiosa” y “que gran parte del odio también es de mucha gente resentida, los comentarios que menos hay que pescar son de gente llena de odio“.