VIDEO | Josefa Sáez reaparece junto a su padre tras críticas: “Ese perro no puede estar en mejores manos”

“Solo tengan cuidado con lo que escriben en redes sociales porque el daño es muy real”, pidió la creadora de contenido tras ser criticada a lo largo de la última semana.

Durante días se mantuvo viral en redes sociales un video de la influencer Josefa Sáez junto a su padre y su perro de raza Cane Corso, en el cual se veía cómo le daban wasabi al animal.

La situación fue duramente criticada por miles de usuarios y tras unos días alejada de internet, la joven regresó con un nuevo mea culpa, dando a conocer que incluso fue amenazada a raíz de lo sucedido.

La nueva disculpa de Josefa Sáez tras criticado video

“Estoy en mi casa con mis papás, más tranquila (…) esta fue una de las peores semanas de mi vida“, partió comentando la creadora de contenido en su cuenta de TikTok.

“Acepto las críticas y asumo la responsabilidad porque acá somos uno, somos una familia, pero no creo que estas críticas tengan que convertirse en amenazas, en mensajes dirigidos a mi familia o insultos, y creo que las amenazas nunca deberían normalizarse, a pesar de que críticas sean parte de las redes sociales”, añadió.





En este sentido, pidió perdón a su familia “por la exposición a la que los sometí, nunca debieron haber pasado por esto”. Asimismo, se disculpó con sus amigos y usuarios de internet en general.

Por su parte, el padre de Josefa añadió: “mucha gente me pregunta porque yo no había aparecido antes, dando una respuesta o apoyando a la Josefa, y es porque como familia preferimos aislarnos un poco de las redes sociales (…) esperar un momento oportuno como para poder pedir las disculpas”.

“Entiendo que la gente está molesta y preocupada por la salud del Corzo, pero el Corso es mi amigo, es mi partner, me acompaña para todos lados. Los que trabajan conmigo, mis amigos, la gente que me ha visto, saben que ese perro no puede estar en mejores manos“, enfatizó el hombre.

Expresando sus propias disculpas, indicó: “Disculpen por cualquier mal entendido (…) Aprendimos de esto y ahora tenemos mucho más cuidado con respecto a la información de nuestra mascota…”.

A modo de cierre, Josefa comentó que le han llegado muchos mensajes preguntándole por cómo está, agradeciéndoles por esto. “Solo tengan cuidado con lo que escriben en redes sociales porque el daño es muy real“, terminó.

Revisa a continuación la declaración completa: