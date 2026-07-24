“Todos cometemos errores”: Madre de influencer Josefa Sáez sale en su defensa tras criticado video

“Pueden crucificar a una persona por un error que se hizo sin pensar”, aseguró la mujer.

Este viernes, la madre de la influencer Josefa Sáez rompió el silencio en redes sociales y defendió a su hija de las críticas.

Esto, luego de que la joven publicara un video junto a su padre, donde este último le da un corte de sashimi con wasabi a su perro, de raza cane corso.

Sáez hizo un video donde aseguró que “mi papá no lo hizo con querer, fue de inocente” y “no sabía que lo que estaba haciendo estaba mal”.





¿Qué dijo la madre de Josefa Sáez?

Al respecto, en el mismo video su madre comentó: “¡Tranquila, Josefa! Eres una hija maravillosa; los que te conocemos, los que te siguen, los que te conocen y conocen a nuestra familia saben que no eres ni somos así”.

En esa misma línea, aseguró que “nuestras mascotas son parte de nuestra familia… Qué pena me da la gente que juzga sin saber; pueden crucificar a una persona por un error que se hizo sin pensar”.

“Todos cometemos errores; no saben el daño que pueden causar. Les pido respeto y empatía, no se imaginan el nivel de mensajes que hemos recibido todos”, indicó la mujer.

Además, la madre de Josefa agradeció a quienes los han apoyado y a quienes le conocen: “Dios quiera no los ataquen así nunca ni los juzguen sin saber” y aseguró que su hija “lo que menos tiene es todo lo que dicen (ya se imaginarán)”.

El video supera el 1.5 millón de visualizaciones, pero la joven decidió poner sus redes sociales privadas, al igual que su madre, excepto TikTok.

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