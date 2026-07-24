Preocupación por salud de Roberto Carlos: Cantante será sometido a una operación

Se indicó que el artista brasileño de 85 años se encuentra tranquilo y está siguiendo todas las indicaciones médicas previa a la intervención.

El cantante Roberto Carlos deberá someterse a una operación programada, por lo que deberá entrar al quirófano.

“Les informamos que el artista Roberto Carlos se someterá a una cirugía laparoscópica de vesícula biliar previamente programada”, dice parte del comunicado publicado en su Instagram oficial.

Se trata de una operación para extraer completamente la vesícula mediante pequeñas incisiones en el abdomen. Suele indicarse cuando hay cálculos biliares, inflamación, infecciones o dolores repetidos

En el comunicado indicaron que el artista brasileño de 85 años se encuentra tranquilo y está siguiendo todas las indicaciones médicas.

Además, en el escrito se afirmó que se espera una pronta recuperación, la cual no afectará sus conciertos programados, donde tiene agendados shows en agosto en Río de Janeiro y Sao Paulo.





Comunicado por salud de Roberto Carlos