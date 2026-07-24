SII posterga obligaciones tributarias para afectados por el sistema frontal: Revisa las 74 comunas beneficiadas
La medida considera las eventuales dificultades ocasionadas por los estragos provocados por las intensas lluvias, los fuertes vientos y las nevadas.
El Servicio de Impuestos Internos (SII) anunció una medida en apoyo de las personas afectadas por el sistema frontal que impactó a gran parte del país en la última semana.
Se trata de un beneficio dirigido a los contribuyentes que no pudieron cumplir con sus obligaciones tributarias cuyo vencimiento era el 20 de julio.
Eso, considerando las eventuales dificultades ocasionadas por los estragos provocados por las intensas lluvias, los fuertes vientos y las nevadas.
Para los habitantes de ciertas comunas afectadas habrá una postergación y podrán pagar hasta el 30 de octubre, sin multas ni intereses.
Revisa todas las comunas donde aplica la postergación tributaria del SII
Región de Atacama
- Altos del Carmen
- Freirina
- Huasco
- Tierra Amarilla
- Vallenar
Región de Coquimbo
- Andacollo
- Canela
- Combarbalá
- Coquimbo
- Illapel
- La Higuera
- La Serena
- Los Vilos
- Monte Patria
- Ovalle
- Paihuano
- Punitaqui
- Río Hurtado
- Salamanca
- Vicuña
Región de Valparaíso
- Algarrobo
- Cabildo
- Calera
- Calle Larga
- Cartagena
- Casablanca
- Catemu
- Concón
- El Quisco
- El Tabo
- Hijuelas
- La Cruz
- La Ligua
- Limache
- Llay-Llay
- Los Andes
- Navidad
- Nogales
- Olmué
- Panquehue
- Papudo
- Petorca
- Puchuncaví
- Putaendo
- Quillota
- Quilpué
- Quintero
- Rinconada
- San Antonio
- San Esteban
- San Felipe
- Santa María
- Santo Domingo
- Valparaíso
- Villa Alemana
- Viña del Mar
- Zapallar
Región de O’Higgins
- Pichilemu
- Rengo
Región del Maule
- Cauquenes
- Chanco
- Curepto
- Parral
- Pelluhue
Región del Biobío
- Arauco
- Curanilahue
- Lota
- Penco
- Tomé
Región de Araucanía
- Cunco
- Curacautín
- Pucón
Región de Los Ríos
- Corral
Región Metropolitana
- María Pinto