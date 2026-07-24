SII posterga obligaciones tributarias para afectados por el sistema frontal: Revisa las 74 comunas beneficiadas

La medida considera las eventuales dificultades ocasionadas por los estragos provocados por las intensas lluvias, los fuertes vientos y las nevadas.

El Servicio de Impuestos Internos (SII) anunció una medida en apoyo de las personas afectadas por el sistema frontal que impactó a gran parte del país en la última semana.

Se trata de un beneficio dirigido a los contribuyentes que no pudieron cumplir con sus obligaciones tributarias cuyo vencimiento era el 20 de julio.

Eso, considerando las eventuales dificultades ocasionadas por los estragos provocados por las intensas lluvias, los fuertes vientos y las nevadas.

Para los habitantes de ciertas comunas afectadas habrá una postergación y podrán pagar hasta el 30 de octubre, sin multas ni intereses.





Revisa todas las comunas donde aplica la postergación tributaria del SII

Región de Atacama

Altos del Carmen

Freirina

Huasco

Tierra Amarilla

Vallenar

Región de Coquimbo

Andacollo

Canela

Combarbalá

Coquimbo

Illapel

La Higuera

La Serena

Los Vilos

Monte Patria

Ovalle

Paihuano

Punitaqui

Río Hurtado

Salamanca

Vicuña

Región de Valparaíso

Algarrobo

Cabildo

Calera

Calle Larga

Cartagena

Casablanca

Catemu

Concón

El Quisco

El Tabo

Hijuelas

La Cruz

La Ligua

Limache

Llay-Llay

Los Andes

Navidad

Nogales

Olmué

Panquehue

Papudo

Petorca

Puchuncaví

Putaendo

Quillota

Quilpué

Quintero

Rinconada

San Antonio

San Esteban

San Felipe

Santa María

Santo Domingo

Valparaíso

Villa Alemana

Viña del Mar

Zapallar

Región de O’Higgins

Pichilemu

Rengo

Región del Maule

Cauquenes

Chanco

Curepto

Parral

Pelluhue

Región del Biobío

Arauco

Curanilahue

Lota

Penco

Tomé

Región de Araucanía

Cunco

Curacautín

Pucón

Región de Los Ríos

Corral

Región Metropolitana