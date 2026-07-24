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Piden ayuda urgente para rescatar a 60 animales atrapados en la nieve en Alto del Carmen

Los arrieros han intentado acceder a los campos cordilleranos durante tres días pese al riesgo de avalanchas.

Catalina Vargas
Por Catalina Vargas

Periodista Digital

Crianceros de la localidad de Chollay, en la comuna de Alto del Carmen, solicitaron ayuda urgente para rescatar a cerca de 60 animales atrapados producto de las intensas nevadas en el sector.

Tras el sistema frontal que afectó a la zona, los arrieros han intentado acceder a los campos cordilleranos durante tres días y así poder salvar a caballos y mulares aislados. 

El refugio de resguardo de los animales fue destruido por el impacto de una avalancha, que dejó una acumulación de nieve de más de cuatro metros de altura y riesgo de nuevos desprendimientos.

Por ello, es peligroso que los pobladores hayan intentado ingresar por sus propios medios. Y esa por esa razón solicitaron apoyo aéreo de los organismos de emergencias para sobrevolar la zona y así evaluar un posible rescate.

 

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