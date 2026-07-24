Piden ayuda urgente para rescatar a 60 animales atrapados en la nieve en Alto del Carmen

Los arrieros han intentado acceder a los campos cordilleranos durante tres días pese al riesgo de avalanchas.

Crianceros de la localidad de Chollay, en la comuna de Alto del Carmen, solicitaron ayuda urgente para rescatar a cerca de 60 animales atrapados producto de las intensas nevadas en el sector.

Tras el sistema frontal que afectó a la zona, los arrieros han intentado acceder a los campos cordilleranos durante tres días y así poder salvar a caballos y mulares aislados.

El refugio de resguardo de los animales fue destruido por el impacto de una avalancha , que dejó una acumulación de nieve de más de cuatro metros de altura y riesgo de nuevos desprendimientos.

Por ello, es peligroso que los pobladores hayan intentado ingresar por sus propios medios. Y esa por esa razón solicitaron apoyo aéreo de los organismos de emergencias para sobrevolar la zona y así evaluar un posible rescate.