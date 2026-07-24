Encuentran los cuerpos de dos mujeres en Alto del Carmen tras sistema frontal

La PDI, con apoyo de la Fuerza Aérea y Carabineros, logró acceder vía aérea a los lugares donde se encontraban las víctimas.

La Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la Policía de Investigaciones (PDI) constató este viernes el fallecimiento de dos mujeres en la zona precordillerana de la comuna de Alto del Carmen, producto del sistema frontal que arrasó en el lugar.

Las diligencias realizadas en el sector El Tránsito, estuvieron encabezadas por los detectives con el apoyo de la Fuerza Aérea y Carabineros de Chile. Además de personal del Servicio Médico Legal.

El jefe de la Bicrim, el subprefecto Carlos Salinas, explicó que “estas personas se encontraban en lugares de difícil acceso. Fue complejo llegar vía terrestre , por lo que gracias a la coordinación interinstitucional a través del puesto de mando que está situado en Vallenar por la emergencia climática, se logró acceder vía aérea“.





Asimismo, el oficial confirmó que las víctimas fatales son una mujer de 53 años que residía en el sector de Junta Valerianos, cuyo deceso se debió a una avalancha de nieve el sábado pasado. Y una adulta mayor de 84 años que fue encontrada sin vida en su domicilio por un familiar en el sector El Tránsito este miércoles.

En este contexto, se detectó también la presencia de un perro perteneciente a la víctima, que se encontraba amarrado, por lo que se le prestó auxilio y se le trasladó hasta Vallenar en helicóptero. Allí, aseguró PDI, se le proporcionó comida y agua para llevarlo a un canil municipal.

Revisa acá registros del procedimiento policial en Alto del Carmen