Pdte. Kast firmó plan con nuevos beneficios para Carabineros: De incentivos económicos a mayor despliegue

El plan impulsado por el gobierno busca enfrentar los problemas de ingreso, permanencia y despliegue de Carabineros mediante cinco medidas clave. Revisa los detalles de cada medida acá.

El presidente José Antonio Kast encabezó este viernes la firma de las indicaciones a un proyecto de ley que busca fortalecer a Carabineros de Chile mediante nuevos incentivos económicos, mejoras en la carrera funcionaria y un plan de modernización institucional.

La iniciativa contempla cinco medidas principales, entre las que se contempla el aumento del estipendio para los alumnos de las escuelas de formación e incentivos para favorecer la permanencia del personal.

Durante la actividad realizada en la Plaza de la Constitución, el mandatario destacó la labor que cumple la institución en situaciones de emergencia y seguridad pública.

Los principales beneficios que contempla el proyecto

El plan impulsado por el gobierno busca enfrentar los problemas de ingreso, permanencia y despliegue de Carabineros mediante cinco medidas clave:

Triplicación del estipendio para alumnos: El aporte mensual aumentará desde $70.271 a $246.285 líquidos , con el Estado financiando el 100% del internado.

El aporte mensual aumentará desde , con el Estado financiando el 100% del internado. Más incentivos para permanecer en la institución: Se elevará el tope de la Gratificación Especial de Riesgo desde el 20% hasta el 100% del sueldo, dependiendo del nivel de criminalidad de cada comuna. Además, se creará una Asignación por Eficiencia Institucional equivalente al 10% del sueldo base, pagada trimestralmente.

Se elevará el tope de la desde el 20% hasta el 100% del sueldo, dependiendo del nivel de criminalidad de cada comuna. Además, se creará una equivalente al 10% del sueldo base, pagada trimestralmente. Cambios en la carrera funcionaria: El retiro voluntario aumentará de 30 a 35 años de servicio y el tiempo mínimo para acceder a pensión pasará de 20 a 23 años.

El retiro voluntario aumentará de 30 a 35 años de servicio y el tiempo mínimo para acceder a pensión pasará de 20 a 23 años. Más carabineros en las calles: Cerca de 1.148 efectivos serán liberados de labores administrativas mediante la incorporación de personal civil, permitiendo reforzar las tareas de patrullaje y seguridad.

Cerca de serán liberados de labores administrativas mediante la incorporación de personal civil, permitiendo reforzar las tareas de patrullaje y seguridad. Renovación de equipamiento y tecnología: Entre 2027 y 2031 se contempla la entrega de miles de implementos, incluyendo 7.622 chalecos antibalas, 5.000 teléfonos móviles y 4.385 cámaras corporales .

Entre 2027 y 2031 se contempla la entrega de miles de implementos, incluyendo . Control y monitoreo en tiempo real: Se implementará un sistema de gestión para medir la eficiencia del despliegue policial, complementado con la expansión del sistema CAD Móvil, que permite georreferenciación y coordinación operativa en tiempo real.





“Va mucho más allá de un bono”

Además, el mandatario sostuvo que las medidas buscan reconocer el trabajo de los uniformados durante toda su trayectoria. “No venimos a plantear un bono, no, venimos a saldar una deuda que va mucho más allá de un bono. Es reconocer desde el inicio de la vocación hasta el término de la carrera, el reconocimiento que les tiene la patria”, señaló.

Por su parte, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, aseguró que el objetivo del Ejecutivo es contar con policías mejor preparadas y protegidas. “No queremos solamente más carabineros. Los queremos mejor preparados, mejor equipados y mejor protegidos”, indicó.

Desde el gobierno explicaron que el proyecto busca revertir la disminución de la dotación policial registrada en los últimos años, aumentar progresivamente el número de efectivos y fortalecer la capacidad operativa de Carabineros mediante nuevas herramientas tecnológicas y de gestión.