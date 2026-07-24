“Me vieron potencial”: Destacada participante de Fiebre de Baile confirmó su candidatura a Miss Mundo

La joven dará un importante paso en el mundo de los certámenes de belleza y buscará suceder a la actual representante chilena, Ignacia Fernández. “Me gusta mucho lo que está pasando”, señaló.

Mientras sigue la recta final de Fiebre de Baile, una de sus participantes más destacadas anunció que este año dará un importante paso en el mundo de los certámenes de belleza al competir en Miss Mundo Santiago.

Se trata de Antonella Henríquez, creadora de contenido e hija del reconocido humorista Christian Henríquez, más conocido como Ruperto, quien compartió su entusiasmo por este nuevo desafío.

“Me vieron potencial”

En conversación con el medio Noticias y Espectáculo, la joven confirmó su carrera al certamen y reveló que la idea ya le había sido planteada anteriormente. “Este año voy al Miss Mundo Santiago”, señaló.

Además, explicó que actualmente se encuentra en un intenso proceso de preparación para enfrentar la competencia.





“Estoy muy contenta porque es algo muy nuevo para mí, me lo habían comentado un par de veces, me vieron potencial y la verdad es que me gusta mucho lo que está pasando ahora , la preparación que estoy teniendo ahora, así que feliz”, comentó.

Cabe mencionar que la actual representante de Miss Mundo Chile es la cantante y modelo Ignacia Fernández, quien representará al país en el certamen internacional que se desarrollará en septiembre de este año en Vietnam.