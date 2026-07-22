Ya disponibles: Así puedes comprar tu entrada a la final de Fiebre de Baile

Desde este miércoles están disponibles los boletos para asistir en vivo a la definición del exitoso programa de Chilevisión, que cerrará su segunda temporada con un espectáculo en el Movistar Arena.

La cuenta regresiva para la gran final de Fiebre de Baile ya comenzó. Desde este miércoles están disponibles las entradas para asistir en vivo a la definición del exitoso programa de Chilevisión.

El estelar cerrará su segunda temporada con un espectáculo en el Movistar Arena.

La esperada final se realizará el próximo 13 de agosto, fecha en la que los participantes que logren llegar a la instancia decisiva buscarán conquistar al público y quedarse con el título del certamen.

¿Cómo comprar entradas para la final de Fiebre de Baile?

Los tickets ya se encuentran a la venta a través del sistema Puntoticket, plataforma donde los fanáticos podrán asegurar su lugar para acompañar a los finalistas en la jornada que definirá al nuevo campeón del programa.

La final volverá a realizarse en el Movistar Arena, tal como ocurrió en la temporada anterior, y contará con la presencia de miles de espectadores que podrán seguir en vivo cada una de las presentaciones.

A continuación, revisa el precio de las entradas:

Artistas invitados para la final

Además de la competencia, la noche incluirá un importante componente musical con la participación de destacados artistas nacionales e internacionales.

Entre los nombres confirmados se encuentran:

Francisca Valenzuela

Katteyes

Alanys Lagos

Luck Ra