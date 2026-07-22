“¿Me puede dar un abrazo?”: La angustiante reacción de mujer al ser rescatada en el Cajón del Maipo

En las imágenes se observa a las dos mujeres visiblemente afectadas y al borde de las lágrimas tras ser encontradas por personal del GOPE. Posteriormente, fueron trasladadas en helicóptero a centros asistenciales.

Un registro difundido por Carabineros mostró los primeros minutos del rescate de los tres jóvenes que permanecieron desaparecidos durante casi una semana en el sector de Valle de Colina, en el Cajón del Maipo.

En las imágenes se observa a las dos mujeres visiblemente afectadas y al borde de las lágrimas tras ser encontradas por personal del GOPE.





El momento más conmovedor ocurre cuando una de ellas, al confirmar que finalmente estaban a salvo, le pregunta a uno de los rescatistas: “¿Me puede dar un abrazo?”, recibiendo una respuesta afirmativa antes de fundirse en un abrazo con el funcionario.

Posteriormente, los tres desaparecidos fueron trasladados en helicóptero a centros asistenciales. Luego, serán entrevistados para determinar las circunstancias en que subieron y se mantuvieron en este aislamiento.