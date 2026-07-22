El refugio que protegió a los 3 desaparecidos en el Cajón del Maipo: Decisión clave les salvó la vida

Los jóvenes fueron ubicados por equipos de rescate al interior de esta estructura ubicada en plena cordillera, donde lograron resguardarse de las extremas condiciones climáticas provocadas por el intenso sistema frontal.

El hallazgo con vida de las tres personas desaparecidas en el sector de Valle de Colina, en el Cajón del Maipo, tuvo un factor clave que terminó marcando la diferencia entre la vida y la muerte: el refugio donde fueron encontrados permanecía abierto, equipado y preparado para recibir a personas en caso de emergencia.

Los jóvenes fueron ubicados por equipos de rescate al interior de esta estructura ubicada en plena cordillera, donde lograron resguardarse de las extremas condiciones climáticas provocadas por el intenso sistema frontal que afectó a la zona central del país.

Detrás de este refugio está Nano, un conocido hombre de montaña del sector, quien explicó que la decisión de mantenerlo abierto forma parte de una tradición de años ligada a la seguridad de quienes recorren la cordillera.

“Nosotros siempre dejamos abierto todo porque pasa siempre esto” , relató en conversación con Contigo en la Mañana.





Según detalló, el refugio cuenta con distintos elementos pensados precisamente para enfrentar emergencias en la montaña. “Gracias a Dios estaban en el refugio, ahí había comida, había leña, había de todo”, afirmó.

Entre los insumos disponibles había alimentos no perecibles, camas, mantas, ropa de abrigo y combustible para calefacción. “Había habitaciones bien cerradas, leña también había”, explicó.

Incluso aseguró que las provisiones eran suficientes para resistir durante un largo período. “Podía pasar un mes y no tenías problema”, sostuvo.

Videos muestran cómo es el refugio por dentro

El refugio de Valle de Colina es conocido entre montañistas y visitantes habituales del Cajón del Maipo. En redes sociales, especialmente en TikTok, existen numerosos registros grabados por turistas que muestran el interior de la construcción, sus habitaciones, zonas comunes y el entorno cordillerano que lo rodea.

En un video de noviembre de 2025, el excursionista Martín García explicó que este refugio fue construido en 1937 y está ubicado a 3.130 metros sobre el nivel del mar.





“Fue reconstruido en 2025 y hoy cuenta con espacio hasta para 10 personas. Es bastante amplio y guardan numerosos libros de registros que datan de hace muchísimos años”, detalló.

Las imágenes evidencian las difíciles condiciones de aislamiento del lugar, especialmente durante el invierno, cuando las nevadas pueden cortar rápidamente los accesos y dejar atrapadas a personas en sectores alejados de los centros poblados.