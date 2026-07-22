Reaparición de Mara Sedini genera ruido en La Moneda: Ministros responden a polémicas acusaciones

Durante una entrevista, la ex vocera de Gobierno aseguró que enfrentó supuestas presiones internas que dificultaron su desempeño en el cargo. Ante esto, miembros del gabinete como Claudio Alvarado y José García Ruminot salieron al paso.

La reaparición pública de Mara Sedini, dos meses después de su salida del gobierno, continúa generando repercusiones. Las declaraciones de la exvocera, donde denunció supuestas presiones internas en La Moneda, motivaron las primeras respuestas de ministros del gabinete.

Durante la entrevista en Sin Filtros, Sedini aseguró que enfrentó situaciones que le impidieron desempeñarse con autenticidad en el cargo y relató un episodio que involucraría a una de las figuras más influyentes del Gobierno.

“Este es el Gobierno de los fomes; nos vestimos fome, hablamos fome, respondemos fome”, afirmó que le dijo una de las “tres personas más poderosas” de la administración.

Según su versión, tras manifestar que esa forma de actuar no la representaba, recibió una respuesta que la marcó durante su breve paso por La Moneda. “¿Eres actriz? Entonces actúa”, recordó.

La reacción de Alvarado a dichos de Mara Sedini

Uno de los primeros en abordar la controversia fue el biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, quien fue consultado por la prensa mientras participaba en una reunión de emergencia en Senapred por el sistema frontal.





“Usted comprenderá que no he tenido el tiempo suficiente para ver esa entrevista y, por lo tanto, no puedo emitir un juicio de la misma sin conocerla“, sostuvo. Sin embargo, sí reaccionó a la polémica frase sobre el supuesto “Gobierno de los fomes”.

“Y si mi respuesta en ese sentido es fome, lo lamento, pero es la realidad” , comentó. Además, indicó que es “muy respetuoso de las opiniones de todas las personas” y llamó a Sedini a explicar los alcances de sus declaraciones.

García Ruminot: Entrevista no fue “una buena idea”

Quien también se refirió al tema fue el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, quien reconoció no haber visto la entrevista completa, aunque sí los principales titulares.

En conversación con Radio Infinita, el secretario de Estado recordó que “uno, cuando acepta estos cargos ministeriales, sabe que estos cargos duran hasta que uno cuente con la confianza del Presidente de la República” .





“Uno sabe que esto es así y yo creo que si uno sabe que es así, tiene que atenerse a ello, punto“, agregó.

Asimismo, cuestionó la decisión de la exministra de reaparecer públicamente con críticas al Ejecutivo. “No es buena idea”, señaló.

Consultado sobre su relación con Sedini, aseguró que siempre fue “cordial” y descartó conflictos durante el tiempo que compartieron en el gabinete. “No me considero entre los tres más importantes, soy un colaborador entusiasta del gobierno del presidente José Antonio Kast”, precisó.