Mara Sedini: “Si hacer bien la pega es ser como Camila Vallejo, menos mal la hice mal”

La exvocera de Gobierno rompió el silencio a dos meses de su salida del Ejecutivo y aseguró que nunca se sintió identificada con la otrora ministra de Gabriel Boric. “Creo que no me parezco en nada”, sostuvo.

La ex vocera de Gobierno Mara Sedini abordó las constantes comparaciones que surgieron durante su paso por La Moneda con la exministra Camila Vallejo, quien desempeñó su mismo cargo en el gobierno de Gabriel Boric.

Durante una entrevista en Sin Filtros, Sedini rompió el silencio a dos meses de su salida del Ejecutivo y aseguró que nunca se sintió identificada con Vallejo, criticando duramente el desempeño de su antecesora.

“La comparación está de más y, si hacer bien la pega es ser como Camila Vallejo, menos mal la hice mal”, partió diciendo al ser consultada por Fernando Solabarrieta.





“Si hacer la pega era mentir, esconderse de los problemas, dejar solo al presidente, no afrontar los problemas y más encima hacer comisiones para censurar a la prensa, no tengo ningún interés en parecerme lo más mínimo a Camila Vallejo “, arremetió.

Además, sostuvo que las diferencias entre ambas van mucho más allá de lo político: “Creo que no me parezco en nada. No tenemos la misma profesión, no tenemos la misma historia de vida, ni el mismo camino para haber llegado a esto, no teníamos ni siquiera la misma relación con el presidente“.

Sedini acusó una comparación “machista” con Vallejo

En la conversación, Sedini también cuestionó que las comparaciones se centraran exclusivamente en dos mujeres que ocuparon el mismo cargo.

“La comparación creo que era muy superficial. Te voy a hacer una pregunta, porque creo que esta comparación es bastante machista, ¿alguien le dijo a Quiroz que era el próximo Marcel? Los dos son economistas, tienen la misma edad y trayectoria, ¿por qué eso solo pasaba con nosotras?”, apuntó.

Más adelante, Solabarrieta le preguntó directamente si consideraba que Vallejo había “mentido” durante su gestión. “Absolutamente, y lo dije públicamente muchas veces. El gobierno del presidente Boric mentía y, a través de la vocería, mentía“, sostuvo.

“Yo, en los pocos meses que estuve, me tocó enfrentar todas las crisis y no me escondí de ninguna, incluso con los costos que eso tenía. No tengo ningún interés en ser evaluada así”, apuntó.