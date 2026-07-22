Encuentran con vida a las 3 personas desaparecidas en Cajón del Maipo

Las personas permanecían inubicales desde la noche del pasado miércoles tras salir de una discoteque, justo antes del inicio del intenso sistema frontal que afectó a la zona.

La mañana de este miércoles, la Policía de Investigaciones confirmó el hallazgo con vida de las 3 personas que se encontraban desaparecidas en el Cajón del Maipo, en la región Metropolitana.

“El helicóptero tuvo buenos resultados, se lograron encontrar a las tres personas con vida, lograron llegar al refugio“, informaron desde la policía civil a través de un punto de prensa.

Según dijo la funcionaria, estas tres personas fueron encontradas en Termas de Colina. Una de ellas ya se encuentra en la tenencia de San Gabriel, mientras que el operativo continuará esta mañana en busca de los otros dos afectados.

En cuanto a los detalles, la detective informó que los tres llegaron por sus propios medios hasta el refugio. El operativo de rescate, agregó, se realiza uno por uno por logística y cantidad de peso que puede soportar el helicóptero.

“Hay uno que ya está acá en dependencia de la comisaría. El helicóptero se devolvió recién a buscar a las otras dos personas y van a traerlos de a uno. Ellos habrían llegado caminando hasta ese punto“, señaló.

En cuanto al estado de salud, ninguno presentaría lesiones y se encontrarían en buenas condiciones, aunque de todas formas serán sometidos a chequeos de salud tras su llegada a la comisaría.





Nano: El hombre clave detrás del hallazgo

El matinal Contigo en la Mañana de Chilevisión conversó con uno de los héroes detrás de esta impresionante noticia, Nano, quien la semana pasada de forma generosa y desinteresada dejó abierto su refugio en la montaña en caso de que alguien lo necesitara .

Tomás Cancino, periodista, relató que “él sin ningún interés se preocupa de que cuando ocurra una emergencia, las personas que queden en medio de la tormenta puede llegar hasta este punto y eso es precisamente lo que los salvó durante esta jornada”.

“Gracias a Dios estaban en el refugio, ahí había comida, había leña, había de todo, así que… ¡Qué bueno!“, expresó Nano. “Había frazadas, mantas, habitaciones bien cerradas, leña también había”, comentó.

“Yo soy un hombre de montaña toda mi vida, mi padre nos dejó acá para toda la vida, felices. Y la obligación de nosotros es resguardar vidas, o sea, la montaña siempre trae sus consecuencias peligrosas“, expresó Nano.