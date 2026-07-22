Allison Göhler confirma el regreso de la lluvia a Santiago: Este es el día en que inicia el quinto sistema frontal

La meteoróloga detalló que las precipitaciones irán decayendo en intensidad durante los últimos días de esta semana, pero a partir de la próxima se presentará un nuevo sistema frontal en la región Metropolitana.

En una nueva actualización del pronóstico, la meteoróloga de Chilevisión Allison Göhler adelantó cómo vendrá el tiempo para los próximos días tras el paso del tren de sistemas frontales.

El impacto del temporal bajó su intensidad en la zona centro y norte por este miércoles y ahora las lluvias se trasladarán a las regiones del sur del país este miércoles .

“Las precipitaciones hoy día se van a concentrar principalmente en la zona sur. Lo habíamos dicho ayer, el sistema que estaba acá arriba iba a empezar a bajar, a desplazarse hacia la zona sur. Ya ha caído gotita en la región de O’Higgins y en el Maule”, comentó.





Con el correr de la jornada, las precipitaciones podrían continuar llegando hasta la zona de la región de Los Lagos, pero en menor medida que los últimos día.

“Desde Maule hasta Los Lagos, hoy día va a recibir agüita producto de este sistema frontal, pero agüita moderada“, agregó.

Se viene el frío

En la misma línea, la experta adelantó que tras el agua caída vendrán las temperaturas a la baja.

Este miércoles se registró una mínima de 3,3 en la capital.

De acuerdo a la Dirección Meteorología de Chile, entre este jueves y el domingo la mínima no alcanzará los 10° y se mantendrá bordeando los 8°.

Regresa la lluvia a la región Metropolitana

Tras la pausa, el jueves iniciará un quinto sistema frontal que traerá de regreso la lluvia a la región Metropolitana.

Según detalló Allison Göhler, estas precipitaciones serán muy débiles y caerían “entre 3 a 5 milímetros”.

La meteoróloga indicó que las regiones afectadas serán Coquimbo, Valparaíso y la Metropolitana con lluvia de baja intensidad.

En tanto que la mayor concentración de agua caída se registrará en la región del Bío Bío.

Por otra parte, el lunes iniciaría el sexto sistema frontal que sería un “tren de ondas, más cortito, con menos intensidad, pero que se van a estar desplazando de forma gradual por la zona centro y sur del país”.