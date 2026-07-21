Quinto sistema frontal: Allison Göhler anticipa cuándo terminarán las lluvias y dónde serán más intensas

La meteoróloga comentó que este martes será el último día de la emergencia y que las precipitaciones comenzarán a disminuir. Sin embargo, el jueves ingresaría un sexto sistema frontal a la zona centro y norte.

Allison Göhler, meteoróloga de Chilevisión, actualizó el pronóstico del tiempo y explicó cómo será el quinto sistema frontal que está próximo a ingresar, en medio del temporal que afecta en gran medida a la zona centro y norte del país.

Para los próximos días continuarán las precipitaciones, aunque tenderán a ir disminuyendo en intensidad con el correr de las horas.

Y, aunque el nuevo sistema frontal será breve, la meteoróloga adelantó la posibilidad de la llegada de un sexto evento de similares características.





¿Cómo será el quinto sistema frontal?

Según explicó Allison Göhler, actualmente estamos cursando por el cuarto sistema frontal, el que a partir de este martes “empieza a descender hacia la zona sur”.

El quinto sistema frontal iniciará hoy y también va a genera afectación “pero de forma más marginal” y sería el último del tren de eventos intensos.

“Podría caer muy poquito desde Illapel hacia el sur o concentrarse un poquito más encajonado en la cordillera. Pero hoy día entonces es el último día que hay que soportar, el último día de crisis”, aseguró.

La mayor cantidad de precipitaciones se concentrará en las localidades de Huasco, Vallenar, Vicuña, Ovalle, Combarbalá e Illapel.

“ Hoy día es el último día de crisis de este sistema , de estos trenes de bandas que afectaron a la zona”, agregó.

Probabilidades de un sexto sistema frontal

Tras el fin del quinto sistema frontal, habrá una pausa hasta el jueves, donde Allison Göhler adelantó que ingresaría un sexto sistema frontal.

“Este otro sistema frontal que también va a estar concentrado en la zona centro y parte de la zona sur“, señaló la meteoróloga.

De todas maneras, sería una buena noticia ya que “al menos los que se vienen detrás de lo que ya pasó, se vienen más debilitados. Son sistemas más cortos, con una duración mucho menor y menos intensidad“.