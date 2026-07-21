EN VIVO | Diputados votan HOY la megarreforma del Gobierno: Sigue la sesión en directo

El proyecto enfrenta este martes una jornada decisiva y de aprobarse quedará listo para su promulgación. La oposición ya avisó que podrían recurrir al Tribunal Constitucional.

La megarreforma enfrenta un día clave ya que este martes se discutirá nuevamente en la Cámara de Diputados para su tercer trámite legislativo.

La votación de los parlamentarios en la Sala inició a las 10:00 horas y se podría extender hasta las 14 horas. Durante la jornada se determinará si el proyecto de Reconstrucción Nacional se aprueba o de lo contrario, pasa a comisión mixta.

En esta instancia, el gobierno de José Antonio Kast requiere que la Cámara ratifique los cambios que hizo el Senado la semana pasada.





¿Qué pasa si se aprueba la megarreforma?

En caso de que la Cámara de Diputados apruebe las modificaciones que hizo el Senado en la etapa anterior, la megarreforma quedará despachada del Congreso y quedará lista para su promulgación .

Por otra parte, en caso de que se rechacen algunos artículos, se enviará el proyecto a una comisión mixta, integrada por diputados y senadores.

Cabe recordar que diversos sectores de la oposición ha manifestado su disposición a acudir al Tribunal Constitucional (TC) para impugnar parte del proyecto.

Por lo que en caso de aprobarse, podría extenderse la discusión de la iniciativa en caso de que se presente un requerimiento ante el TC.

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