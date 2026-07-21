Kaiser defiende rol de Libertarios: “Tenemos a todo el Gobierno bailando la música que ponemos”

“Nuestro objetivo no es incapacitar al Gobierno, ni hacerle inviable el poder avanzar con una agenda que nosotros en muchas materias compartimos”, expresó también el exdiputado sobre los debates en torno a la megarreforma.

El presidente del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, se refirió al debate por la megarreforma en el Congreso y destacó el rol que a su parecer han jugado en estos meses de gobierno del presidente José Antonio Kast.

“Tenemos a todo el Gobierno bailando la música que ponemos nosotros” , declaró el exdiputado en conversación con CNN Chile, quien respondió a una pregunta del panelista Alfredo Joignant, quien afirmó que, a comparación del PNL, tanto Franco Parisi como el PDG han sabido “condicionar” dicho debate en “beneficio de su imagen”.

“No me gusta el condicionar (…) No me gusta el negocio de la extorsión política, son fachos y comunachos al mismo tiempo”, replicó también Kaiser.

Continuó: “Si yo condiciono mi voto permanentemente a que me den algo a cambio, yo estoy haciendo un negocio que a veces, incluso, tiene un olor a eso”.





Fue en eso cuando le pidieron ejemplificar las materias con las que, en su opinión, su colectividad ha “puesto la música” para el “baile” del Gobierno, en relación a la frase que emitió minutos antes.

Según dijo, entre ellos se encuentran el indulto general, la comisión investigadora por el caso de los niños haitianos, las alertas por el TAG y el “abuso” de las concesiones.

Abordó relación del PNL con el Gobierno

Respecto a la relación del PNL con el Ejecutivo, afirmó que “nuestro objetivo no es incapacitar al Gobierno, ni mucho menos hacerle inviable el poder avanzar con una agenda que nosotros en muchas materias compartimos“.

Pese a ello, reconoció que existen materias en las que el PNL tiene sensibilidades que “no necesariamente están en la agenda en este momento“, consignó el medio citado.

Finalmente, respecto del contenido de la megarreforma, señaló que han respaldado al proyecto en sus puntos principales: “Apernamos el tema de las contribuciones”.