Kaiser en contra de levantar el secreto bancario: “No es obligación ser transparente”

Tras una semana donde se reinició el debate por la iniciativa, el fundador del Partido Nacional Libertario expresó su rechazo ante la propuesta parlamentaria.

Johannes Kaiser, fundador del Partido Nacional Libertario, manifestó su rechazo a la propuesta de levantar el secreto bancario de manera administrativa luego del reinicio del debate que tuvo lugar esta semana tanto en el Congreso como en el Gobierno.

A través de su cuenta de X, el fundador de la colectividad expresó sus reparos a la iniciativa y planteó que no apoyará que funcionarios o autoridades tengan acceso a sus datos financieros.

“‘El que nada hace, nada teme’, dicen los mismos genios que le ponen cortinas a la ventana del dormitorio y que le ponen clave al teléfono“, planteó en la plataforma.





Según argumentó, “no es tu obligación demostrarle al resto que no haces nada malo”. “No es tu obligación ser transparente para el Estado”, remató.

Para finalizar, el ex candidato presidencial ejemplificó su punto al asegurar que “los países totalitarios están llenos de gente que no hizo nada y sin embargo teme y con razón“.

Vale recordar que fue este jueves cuando el propio ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, reveló que está preparando una propuesta con la intención de avanzar en una política gubernamental relativa al secreto bancario.