“Mis más sororos saludes a todes”: Kaiser se burla de proyecto que busca sumar más mujeres al Congreso

Con sarcasmo el excandidato presidencial se refirió a una moción de un grupo de diputadas para actualizar la ley de Cuotas.

Johannes Kaiser, excandidato presidencial, encendió la polémica luego de enviar un irónico mensaje en redes sociales.

El parlamentario lanzó a través de su cuenta de X un burlesco texto respecto al proyecto de ley que busca aumentar la participación de mujeres en el Congreso.

El presidente del partido Nacional Libertario compartió un mensaje sarcástico donde manifestaba un supuesto respaldo a la iniciativa impulsada por un grupo de parlamentarias.

Con una fotografía donde aparece usando una peluca de cabello largo, Kaiser expresó: “ Comunico oficialmente mi apoyo a la ley de Cuotas de la diputada Ximena Ossandón “.





“Aprovecho de tomar las medidas necesarias para aprovechar este perfeccionamiento del sistema democrático. Mis más sororos saludes a todes“, escribió.

Con esta publicación Kaiser hizo referencia a las diputadas Ximena Ossandón, Andrea Parra, Zandra Parisi, Carolina Tello, Carolina Cucumides y Marcela Hernando, quienes buscan actualizar la ley de Cuotas.

Su objetivo es mantener de manera permanente la normativa que hasta ahora solo está vigente hasta 2029. Además elevar el mínimo de candidaturas de mujeres a un esquema paritario de 50 y 50 en las elecciones parlamentarias.

Comunico oficialmente mi apoyo a la ley de cuotas de la diputada @nonaossandon . Aprovecho de tomar las medidas necesarias para aprovechar este perfeccionamiento del sistema democrático. Mis más sororos saludes a todes… pic.twitter.com/0CCxnLJmsj — Johannes Kaiser (@Jou_Kaiser) May 7, 2026

Como era de esperarse, los comentarios de los usuarios no tardaron en llegar, quienes se expresaron a favor y en contra del mensaje de Kayser y del proyecto de ley.