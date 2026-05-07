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Enel anuncia cortes de luz en siete comunas de Santiago en las próximas horas

La empresa Enel afirmó que las interrupciones son por trabajos programados y se prolongarán por varias horas.

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

Enel informó que 7 comunas de la región Metropolitana sufrirán corte de luz durante la jornada de este viernes 8 de mayo. 

Como ocurre periódicamente, las interrupciones fueron programadas por la empresa y se prolongarán por varias horas.

En lo que respecta a las comunas afectadas, estas son: Huechuraba, Independencia, Maipú, Pedro Aguirre Cerda, La Cisterna, La Florida y San Miguel. 

Las 7 comunas de Santiago que sufrirán corte de luz este viernes 8 de mayo

  • Huechuraba: Desde las 09:30 hasta las 15.30 horas.
  • Independencia: Desde las 09:30 hasta las 13:00 horas.
  • Maipú: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.
  • Maipú: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.
  • Pedro Aguirre Cerda: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.
  • La Cisterna: Desde las 10:00 hasta las 15:00 horas.
  • La Florida: Desde las 10:00 hasta las 12:00 horas.
  • San Miguel: Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.
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