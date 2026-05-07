Enel anuncia cortes de luz en siete comunas de Santiago en las próximas horas
La empresa Enel afirmó que las interrupciones son por trabajos programados y se prolongarán por varias horas.
Enel informó que 7 comunas de la región Metropolitana sufrirán corte de luz durante la jornada de este viernes 8 de mayo.
Como ocurre periódicamente, las interrupciones fueron programadas por la empresa y se prolongarán por varias horas.
En lo que respecta a las comunas afectadas, estas son: Huechuraba, Independencia, Maipú, Pedro Aguirre Cerda, La Cisterna, La Florida y San Miguel.
Las 7 comunas de Santiago que sufrirán corte de luz este viernes 8 de mayo
- Huechuraba: Desde las 09:30 hasta las 15.30 horas.
- Independencia: Desde las 09:30 hasta las 13:00 horas.
- Maipú: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.
- Maipú: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.
- Pedro Aguirre Cerda: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.
- La Cisterna: Desde las 10:00 hasta las 15:00 horas.
- La Florida: Desde las 10:00 hasta las 12:00 horas.
- San Miguel: Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.