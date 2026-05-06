Bonos para adultos mayores en mayo: El monto que sube a $250 mil y quiénes reciben el pago automático
Este mes coincide el pago automático del Bono Invierno con el nuevo monto de la PGU para mayores de 82 años. Revisa quiénes reciben el dinero directo en su pensión y qué otros beneficios se activan hoy.
Con la llegada de las primeras bajas temperaturas, el presupuesto de las personas mayores en Chile enfrenta el desafío de la calefacción y los gastos en salud. Por ello, mayo se convierte en un mes clave: el Instituto de Previsión Social (IPS) ya inició el pago automático del Bono de Invierno 2026, un aporte que este año asciende a $81.257.
Este beneficio no requiere postulación y se deposita directamente en la liquidación de la pensión. Sin embargo, no todos los pensionados lo reciben. Aquí te detallamos quiénes tienen el dinero asegurado y qué otros aportes están vigentes.
Bono Invierno: ¿Quiénes lo reciben?
Para ser beneficiario este 2026, el requisito principal es tener 65 años o más al 1 de mayo y contar con una pensión igual o inferior a $231.440 (sin contar el monto de la PGU).
- Pensionados del IPS e ISL: Pago automático.
- Pensionados de AFP: Siempre que reciban la PGU o pensiones mínimas con garantía estatal.
- Beneficiarios de la PGU: Si no reciben otra pensión, tienen el bono garantizado.
Pensión Garantizada Universal (PGU)
Es importante recordar que, tras los reajustes de inicio de año, la PGU se mantiene como el pilar fundamental. En mayo de 2026, los montos se sitúan en:
- $231.732 para quienes tienen entre 65 y 81 años.
- $250.275 para los mayores de 82 años (beneficio que aumentó automáticamente para este tramo).
Ojo con esto: Si aún no solicitas la PGU porque sigues trabajando, recuerda que puedes recibirla igual. Estar laboralmente activo no es impedimento para este beneficio si cumples con los requisitos de residencia y no perteneces al 10% más rico.
Otros beneficios que se entregan en mayo
- Bono Bodas de Oro: Para parejas que cumplen 50 años de matrimonio. El monto actual es de $463.166, el cual se reparte en partes iguales ($231.583 para cada cónyuge). Tienen un año de plazo desde el aniversario para solicitarlo.
- Rebaja en el Transporte Público: Los adultos mayores de 65 años mantienen su derecho a la rebaja del 50% en la tarifa de buses, Metro y Tren Nos-Estación Central, utilizando su tarjeta Bip! Adulto Mayor o exhibiendo su cédula en regiones.
- Beneficio por Años Cotizados: Es el llamado “premio a la constancia”. Aquellos pensionados que registran más de 30 años de cotizaciones en el sistema tienen acceso a un ajuste en sus beneficios de la PGU o complementos estatales, asegurando que su tasa de reemplazo sea más justa. Si cumpliste el hito de años este mes, es vital revisar tu cartola en la AFP.
- Bono por Hijo: Este es un beneficio exclusivo para mujeres y no se paga al momento del nacimiento, sino cuando la madre cumple 65 años y se pensiona. El monto equivale al 10% de 1,5 ingresos mínimos mensuales.