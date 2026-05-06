Cancillería investigará a dos funcionarios por “contracampaña”a candidatura de Bachelet a la ONU

Tras un oficio del diputado Nelson Venegas (PS), el canciller subrogante, Patricio Torres, anunció que indagará “el daño eventual que puede haber hecho” el comportamiento de los involucrados.

El Ministerio de Relaciones Exteriores anunció la apertura de una investigación contra dos funcionarios que habrían hecho contracampaña a la expresidenta Michelle Bachelet, en su postulación a la Secretaría General de la ONU.

Esto, luego de un oficio que el diputado Nelson Venegas del Partido Socialista envió esta semana a la cartera aludiendo a un comunicado recientemente publicado por el Instituto Libertad.

Dicho documento fue emitido el pasado 26 de marzo y fue suscrito por Raúl Sanhueza, recién nombrado embajador de Chile en Francia, y el ministro consejero de la Embajada de Chile en España, Francisco Devia.





“Ellos presentaron una carta señalando que Michelle Bachelet era perteneciente al Grupo de Puebla, siendo que esto es absolutamente falso”, acusó el legislador.

Continuó asegurando que “en el caso específico de Francisco Devia, (…), él incluso estaría haciéndolo en situación más compleja, porque él tiene que solicitar autorización para hacer comunicaciones, de parte de la Cancillería, y esto no lo realizó”.

Ante esta situación, el canciller subrogante, Patricio Torres, señaló que “vamos a actuar de manera equivalente. Averiguar qué los motivó, cómo se hizo, cuál fue la publicidad que tuvo, cuál es el daño eventual que puede haber hecho”.

Además de “comparar eso con las normas de prescindencia política que están en la normativa del Ministerio como también en algunas opiniones de la Contraloría, y llegar a una conclusión. Creo que es lo justo. Y una vez que tengamos un resultado, vamos a emitir una opinión“.