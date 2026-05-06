Danilo 21 fue hospitalizado de urgencia y tendrá que someterse a operación: “Casi me fui para el otro lado”

El creador de contenido contó que desde el domingo comenzó a presentar problemas y tuvo que buscar asistencia médica de forma inmediata. Ahora tendrá que someterse a una cirugía que él pensaba postergar.

Danilo 21 alertó a sus seguidores tras una complicación médica que lo obligó a ir de urgencia a un recinto asistencial.

El creador de contenido tuvo que ser hospitalizado por un problema de salud y adelantó en sus redes sociales que tendrá que someterse a una operación.

Según reveló, durante el fin de semana comenzó a sentir un malestar que derivó en problemas relacionados con cálculos en la vesícula que tiene desde hace un tiempo.





“Les quiero agradecer a todos por sus bonitos mensajitos. Como ustedes saben, hoy estuve en la clínica, casi me fui para el otro lado. Estuve muy mal, gente, muy enfermo”, contó en su Instagram tras publicar una fotos desde un recinto médico.

Danilo 21 tendrá que someterse a operación

Además de agradecer la preocupación de público y seguidores, Danilo 21 reveló que tendrá que someterse a una intervención para curar su afección.

“Como ustedes saben, yo tengo cálculos y me los tengo que operar. El problema es que yo estaba esperando a que bajara mi carga laboral para poder operarme”, agregó.

Si bien tenía pensado esperar para realizar la cirugía, el tiempo le pasó la cuenta y el dolor se agudizó en los últimos días, por lo que tuvo que acudir por ayuda médica de urgencia.

“Estuve con una crisis que empezó el domingo y no paró, no podía dormir, así que nada, por eso terminé en la clínica”, explicó.

De todas maneras, aseguró que tras la atención que recibió en la clínica se sintió mejor y retomará sus labores en El VAR de Fiebre de Baile.