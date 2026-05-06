“Vio algo que no tenía que ver”: Amiga de mujer asesinada en Quinta Normal habló con CHV Noticias

Fue a inicios de marzo cuando el cuerpo de Sara Saavedra, de 26 años, fue hallado maniatado al interior de una caja frente a la casa de la alcaldesa de Quinta Normal.

Un reportaje de CHV Noticias conversó en exclusiva con dos amigas de Sara Saavedra, la joven de 26 años que fue asesinada y luego hallada maniatada al interior de una caja frente a la casa de la alcaldesa de Quinta Normal.

Tenía un hijo de 8 años y soñaba con tener su casa propia, invitar a sus amigas y vivir tranquila. Esos anhelos acabaron la última semana de febrero y una amiga contó detalles de la última conversación que tuvo con ella antes de su muerte.

“Nosotras estábamos hablando para juntarnos con otra amiga aquí y ella me dijo que andaba haciendo un servicio“, recordó. “Me decía que estuvo toda la noche con él y después toda la mañana, y que a las 2 termina y le iba a pagar”.

Esta conversación revela que Sara estuvo con un cliente en un motel de la zona norte de Santiago y que, al parecer, ya lo conocía, porque la habría invitado a comer. Hoy es un dato relevante para la investigación.

“Nunca nos comentó que tenía problemas con algún cliente, siempre llegaba bien, con su platita. Yo creo que ella estuvo con el cliente, escuchó algo que no tenía que escuchar, vio algo que no tenía que ver y tuvieron que desaparecerla“, especuló.





Amiga de Sara: “Nadie estuvo en los zapatos de ella”

Javiera Rojas, otra amiga de Sara, expresó que “Sara siempre fue una niña de necesidades, de amor, de enseñanza”. “Ella no tuvo una educación, no tuvo un criterio, no tuvo un amor de papá”.

“No tuvo un amor de mamá verdadero”, reiteró. “Nadie le dijo ‘esto está bien’, nadie le dijo ‘esto está mal’, cómo para llegar y decir, ‘no, ella tiene la culpa por lo que le pasó’, porque nadie estuvo en los zapatos de ella”.

Ambas se conocían desde pequeñas, desde la enseñanza básica, y reflexionó que el destino estaba escrito para su amiga desde que nació en la Villa Esperanza de Maipú.

“Muchas niñas, aparte de la Sara, vendían su cuerpo de chicas porque no tenían el apoyo en sus casas como para salir adelante. Entonces no es algo que la pura Sara lo hizo, o lo hizo porque se lo buscó. No, era porque ella creció viendo eso“.

Femicida aún no ha sido localizado

Desde esa villa en la que quedaba su casa Sara salió al motel en Conchalí. Hay poca información sobre ese hecho, solo se sabe que fue de noche y que una vecina la vio retirándose de su hogar.

El único formalizado en el caso es un hombre chileno de 52 años. Según la investigación, es quien habría trasladado el cuerpo de la mujer hacia Quinta Normal y el protagonista del cruento video por el que es acusado por Fiscalía como encubridor.