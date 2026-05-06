“Aguacero intenso”: La advertencia de Eduardo Sáez para las precipitaciones de este miércoles en Santiago

Universidad Católica recibirá a Cruzeiro en el Claro Arena de Las Condes por la Copa Libertadores, horario en que se preveé la caída de agua con mayor fuerza.

Eduardo Sáez, meteorólogo de Chilevisión, adelantó cómo estará la jornada con el sistema frontal que se espera para la capital y en especial a la hora del partido de Universidad Católica en el Claro Arena.

Según el experto, la nubosidad tenderá a ir en aumento durante el día y se espera que las primeras gotas caigan en la región Metropolitana cerca del horario de almuerzo.

“A las 2 de la tarde ya debiésemos estar con agua acá en la capital. Las primeras gotas van a llegar a la provincia de Melipilla, también San Antonio, más o menos como la misma. En el sector cordillerano también vamos a tener estas precipitaciones, y a eso de la hora del almuerzo empezaríamos a ver ya los chubascos“, detalló.





Sobre el horario de mayor fuerza del sistema frontal, pronosticó que “la lluvia más intensa la debiésemos encontrar probablemente entre las 17:00 y las 22:00 horas“.

Intensas lluvias para el partido de Universidad Católica

Universidad Católica recibirá a Cruzeiro por la Copa Libertadores, duelo que se disputará en el Claro Arena, ubicado en la comuna de Las Condes, a partir de las 22 horas.

De acuerdo al pronóstico de Eduardo Sáez, la lluvia se sentirá con mayor intensidad durante el inicio del partido.

“Lo más probable es que toque un aguacero un poco más intenso al inicio del partido y quizás hacia el final vaya bajando la intensidad”, aseguró.

¿Cuántos milímetros se esperan Santiago?

La Dirección Meteorológico de Chile (DMC) emitió una alerta por fuertes lluvias debido al sistema frontal que afecta a la zona centro y sur del país.

Además se proyectan ráfagas de viento que podrían alcanzar hasta los 70 km/h.

En cuanto a la cantidad de lluvia esperada Sáez señaló que durante esta joranda deberían caer entre 10 y 25 milímetros en Santiago.