Lluvia este miércoles en Santiago: ¿Cuántos milímetros caerán en la Región Metropolitana?

Se acerca la primera lluvia de mayo en la Región Metropolitana, la cual comenzará la tarde de este miércoles. Revisa acá la magnitud del sistema frontal.

La primera semana de mayo recibió a gran parte de la zona centro sur del país con un sistema frontal que incluyó ráfagas de viento de hasta 70 km/h.

Ahora se aproxima la primera lluvia del mes en la Región Metropolitana, según predicciones de la Dirección Meteorológico de Chile (DMC).

Las precipitaciones comenzarán a caer a partir de la tarde de este miércoles y se prolongarán hasta la madrugada de este jueves.





¿Cuántos milímetros de lluvia caerán en Santiago?

El meteorólogo de Chilevisión Eduardo Sáez anunció que “a eso de las 2 de la tarde ya deberíamos estar con algunos chubascos“.

Además, informó que la lluvia de este miércoles “va a ser por momentos intensos“.