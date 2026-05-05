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Hay 7 estaciones cerradas: Metro de Santiago informa inconvenientes en Línea 4

La empresa informó que las estaciones no se encuentran disponibles por persona en la vía.

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

Metro de Santiago informó que 7 estaciones de la Línea 4 no se encuentran disponibles por persona en la vía.

Estas estaciones son: Tobalaba, Cristóbal Colón, Francisco Bilbao, Príncipe de Gales, Simón Bolívar, Plaza Egaña y Los Orientales.

Por esta razón, el servicio solo está disponible desde Grecia a Plaza de Puente Alto.

Ya pasadas las 17:00 horas, Metro informó la normalización del servicio.

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