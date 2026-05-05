Hay 7 estaciones cerradas: Metro de Santiago informa inconvenientes en Línea 4
La empresa informó que las estaciones no se encuentran disponibles por persona en la vía.
Metro de Santiago informó que 7 estaciones de la Línea 4 no se encuentran disponibles por persona en la vía.
Estas estaciones son: Tobalaba, Cristóbal Colón, Francisco Bilbao, Príncipe de Gales, Simón Bolívar, Plaza Egaña y Los Orientales.
Por esta razón, el servicio solo está disponible desde Grecia a Plaza de Puente Alto.
Las siguientes estaciones NO se encuentran disponibles:
❌ Tobalaba
❌ Cristóbal Colón
❌ Francisco Bilbao
❌ Príncipe de Gales
❌ Simón Bolívar
❌ Plaza Egaña
❌ Los Orientales https://t.co/k4JgOe32gw
— Metro de Santiago (@metrodesantiago) May 5, 2026
Ya pasadas las 17:00 horas, Metro informó la normalización del servicio.
🟢 Se normaliza el servicio en #L4, #TodaLaRed se encuentra disponible. https://t.co/k4JgOe32gw
— Metro de Santiago (@metrodesantiago) May 5, 2026