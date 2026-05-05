Hay 7 estaciones cerradas: Metro de Santiago informa inconvenientes en Línea 4

La empresa informó que las estaciones no se encuentran disponibles por persona en la vía.

Metro de Santiago informó que 7 estaciones de la Línea 4 no se encuentran disponibles por persona en la vía.

Estas estaciones son: Tobalaba, Cristóbal Colón, Francisco Bilbao, Príncipe de Gales, Simón Bolívar, Plaza Egaña y Los Orientales.





Por esta razón, el servicio solo está disponible desde Grecia a Plaza de Puente Alto.

Las siguientes estaciones NO se encuentran disponibles:

❌ Tobalaba

❌ Cristóbal Colón

❌ Francisco Bilbao

❌ Príncipe de Gales

❌ Simón Bolívar

❌ Plaza Egaña

❌ Los Orientales https://t.co/k4JgOe32gw — Metro de Santiago (@metrodesantiago) May 5, 2026

Ya pasadas las 17:00 horas, Metro informó la normalización del servicio.