Conocido locutor radial denuncia brutal golpiza en Metro Bilbao: “Una agresión cobarde, inesperada”

A través de Instagram, el comunicador compartió una imagen en la que aparece con su cabeza vendada producto de las heridas. Además, entregó detalles de lo ocurrido este lunes.

El locutor radial Rolando “Rolo” Ramos sufrió una brutal agresión en Metro Bilbao, en la comuna de Providencia, hecho que está siendo investigado por las autoridades.

A través de Instagram, el comunicador compartió una imagen en la que aparece con su cabeza vendada producto de las heridas . Además, entregó detalles de lo ocurrido este lunes.

La brutal agresión al locutor radial Rolo Ramos

“Ayer, 04 de mayo, cerca de las 14:45 horas, fui víctima de una agresión por la espalda mientras regresaba a casa después de realizar clases como docente”, partió diciendo Ramos.

El locutor radial indicó que “el hecho ocurrió en la estación de Metro Bilbao y me provocó una herida grave en la cabeza de más de 10 cm. Actualmente, me encuentro con licencia médica por 17 días”.

“Se trata de una agresión cobarde, inesperada y sin motivo aparente, que solo buscó causar daño físico y psicológico. El caso ya está siendo investigado como corresponde”, agregó.

Al finalizar, agradeció “la rápida y profesional atención del personal de Metro de Santiago y de la Mutual de Seguridad”.“Espero recuperarme pronto y poder sobrellevar este difícil momento. Por favor, cuídense mucho”, cerró.