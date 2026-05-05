Nombres como Beyoncé, Madonna, Anne Hathaway, Bad Bunny y Emma Chamberlain fueron los más detacados de la gala que tenía como temática el concepto de “La moda es arte”.

La noche del lunes se llevó a cabo la Met Gala 2026, la esperada alfombra roja en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, Estados Unidos.

El evento reunió a las más destacadas e influyentes celebridades del mundo de la moda, música y entretenimiento con sus mejores looks.

Este año la temática estaba enfocada en el concepto “La moda es arte” , por lo que los atuendos que se lucieron estuvieron marcados por la libertad creativa de los artistas.

Durante la jornada destacaron prendas y propuestas que desafiaron las estructuras convencionales con texturas, colores arriesgados y representaciones artísticas.





Beyoncé, Madonna, Anne Hathaway, Bad Bunny y Emma Chamberlain fueron algunos de los looks más destacados de la Met Gala 2026.

También pasaron populares celebridades como Hunter Schafer, Hayley Bieber, Karina y Ningning del grupo Aespa, y Jisoo, Rosé, Lisa y Jennie de Blackpink.

En tanto que como referente nacional estuvo Lux Pascal, la actriz y hermana de Pedro Pascal.

Los mejores looks de la Met Gala 2026

Beyoncé

Bad Buuny

Madonna

Emma Chamberlain

Rihanna

Katy Perry

Anne Hathaway

Hunter Schafer

Karina

Ningning

Rosé

Jisoo

Lisa

Jennie

Hailey Bieber

Lux Pascal