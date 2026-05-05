Lux Pascal brilló en la Met Gala 2026: Fue elogiada por Vogue y se codeó con estrellas globales

La actriz chilena apareció en el evento con un vestido que destacó por su estética minimalista. Además, compartió con famosas celebridades como Kylie Jenner, Hailey Bieber y Hunter Schafer.

La actriz chilena Lux Pascal participó este lunes en la MET Gala 2026, marcando su debut en la cita más importante de la industria fashion con un look que no pasó desapercibido.

La intérprete de 33 años apareció en el evento con un vestido en tonos marfil y nude, de silueta columna y escote strapless , que destacó por su estética minimalista y su efecto escultórico.

El diseño, ajustado al cuerpo y con delicados drapeados, fue descrito como una pieza que evocaba una figura artística, en línea con la temática de este año: “Fashion is Art”.

La chilena, incluso, fue elogiada por la prestigiosa revista Vogue. En un artículo en su página web, destacaron que la artista nacional “robó suspiros en la MET Gala 2026 con un vestido color arena con el que lució como escultura” .





Lux Pascal y su encuentro con estrellas mundiales

La participación de Pascal no solo marcó un hito personal, sino también una destacada representación chilena en el evento realizado en el Museo Metropolitano de Nueva York, donde se reúnen anualmente las principales figuras del espectáculo, el cine y la moda.

Su aparición en esta cita confirma su creciente posicionamiento en la escena internacional, no solo como actriz, sino también como referente de estilo.

Según registros de Getty Images, la hermana de Pedro Pascal también compartió con celebridades como Kylie Jenner, Hailey Bieber, Hunter Schafer y Julianne Moore, entre otras.

A través de Instagram, su hermano Pedro reaccionó con un tierno mensaje. “Cegado por esta luz”, comentó en una historia.

Así lució Lux Pascal en la MET Gala 2026: