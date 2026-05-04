04/ 05/ 2026 16:41

“Salió a caminar y se encontró con los perros”: Hijo relata ataque de ocho rottweilers a adulto mayor de 82 años

Un adulto mayor se encuentra grave tras el ataque de una jauría de perros rottweilers en Laguna Verde, región de Valparaíso. La víctima se encuentra con pronóstico reservado e internado en el Hospital Carlos van Buren. “Mi padre salió a caminar y se encontró con esa tropa de perros que estaban en la calle… Eran como 8 o 10 perros contra él, yo salí a defenderlo y también tengo unos mordiscos”, dijo en conversación con Chilevisión el hijo del hombre de 82 años.