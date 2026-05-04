Maravilla siempre está: Alexis Sánchez le da un triunfo clave al Sevilla ante la Real Sociedad

El tocopillano apareció en un momento clave y anotó un gol clave para el Nervionense, elenco que se hizo fuerte en caso y tomó aire en la lucha por escapar del descenso.

Sevilla sigue con vida gracias a Alexis Sánchez. El tocopillano fue clave y convirtió en la victoria 1-0 de su equipo frente a la Real Sociedad.

Con Gabriel Suazo desde el inicio y Maravilla ingresando en el segundo tiempo, el Nervionense ganó un partido clave y tomó aire en la lucha por escapar del descenso.

El delantero chileno apareció en el momento más importante de la temporada, luciéndose con un gol que puede ser clave de cara al cierre del torneo.





Aprovechando toda su jerarquía, el ex Arsenal recibió un pase de Neal Maupay en el área y sacó un furioso remate cruzado a los 50 minutos.

Este fue el cuarto tanto del nortino, pero sin duda es el más importante y el más gritado por los hinchas que repletaron el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

Con este triunfo, el Sevilla escaló al puesto 17° de la tabla de posiciones y salió de la zona roja al sumar 37 puntos, solamente una unidad más que el Alavés a falta de cuatro jornadas para el cierre.

¿Qué se le viene al Sevilla en la liga de España?

El próximo partido del Sevilla será el sábado 9 de mayo, día en que se medirá al Espanyol en condición de local a partir de las 10:15 horas de Chile.

Posteriormente, la escuadra de los nacionales chocará contra el Villarreal, recibirá al Real Madrid y cerrará LaLiga contra el Celta de Vigo en condición de visitante.