La UC y Coquimbo quieren seguir soñando: Programación de la fecha 4° de Copa Libertadores

Los equipos chilenos tendrán duros desafíos en condición de local, donde pueden quedar muy cerca de la clasificación a octavos de final en caso de ganar.

Esta semana se jugará la fecha 4° de la fase de grupos de la Copa Libertadores, con Universidad Católica y Coquimbo Unido buscando seguir soñando con la clasificación.

Los Cruzados tienen una verdadera final ante Cruzeiro en el Claro Arena. Una victoria dejaría a los dirigidos por Daniel Garnero a solamente un paso de acceder a los octavos de final.

Sin embargo, una derrota pondría en serio peligro el sueño de continuar con vida en el torneo, lo que los obligaría a ir a buscar puntos contra Boca Juniors en La Bombonera.

Por su parte, Los Piratas recibirán a Universitario de Lima en la zona más pareja del certamen, donde todos los equipos (incluyendo a Nacional de Uruguay y Deportes Tolima) llegan con 4 puntos.

La jornada tendrá otros interesantes duelos, como el de Rosario Central siendo local frente a Libertad e Independiente Rivadavia chocando con Fluminense.





Programación fecha 4° fase de grupos Copa Libertadores

Martes 5 de mayo:

Sporting Cristal vs Palmeiras: 18:00 horas.

Rosario Central vs Libertad de Paraguay: 18:00 horas.

Barcelona vs Boca Juniors: 20:00 horas.

Universidad Central vs Independiente del Valle: 20:00 horas.

Always Ready vs Lanús: 20:30 horas.

Miércoles 6 de mayo:

Deportivo La Guaira vs Bolívar: 18:00 horas.

Cusco vs Estudiantes de La Plata: 18:00 horas.

Independiente Rivadavia vs Fluminense: 20:30 horas.

Independiente Santa Fe vs Corinthians: 20:30 horas.

Universidad Católica vs Cruzeiro: 22:00 horas.

Deportes Tolima vs Nacional: 22:00 horas.

Jueves 7 de mayo:

Mirassol vs Liga de Quito: 18:00 horas.

Platense vs Peñarol: 18:00 horas.

Coquimbo Unido vs Universitario: 20:00 horas.

Independiente Medellín vs Flamengo: 20:30 horas.

Junior vs Cerro Porteño: 22:00 horas.