La UC y Coquimbo quieren seguir soñando: Programación de la fecha 4° de Copa Libertadores
Los equipos chilenos tendrán duros desafíos en condición de local, donde pueden quedar muy cerca de la clasificación a octavos de final en caso de ganar.
Esta semana se jugará la fecha 4° de la fase de grupos de la Copa Libertadores, con Universidad Católica y Coquimbo Unido buscando seguir soñando con la clasificación.
Los Cruzados tienen una verdadera final ante Cruzeiro en el Claro Arena. Una victoria dejaría a los dirigidos por Daniel Garnero a solamente un paso de acceder a los octavos de final.
Sin embargo, una derrota pondría en serio peligro el sueño de continuar con vida en el torneo, lo que los obligaría a ir a buscar puntos contra Boca Juniors en La Bombonera.
Por su parte, Los Piratas recibirán a Universitario de Lima en la zona más pareja del certamen, donde todos los equipos (incluyendo a Nacional de Uruguay y Deportes Tolima) llegan con 4 puntos.
La jornada tendrá otros interesantes duelos, como el de Rosario Central siendo local frente a Libertad e Independiente Rivadavia chocando con Fluminense.
Programación fecha 4° fase de grupos Copa Libertadores
Martes 5 de mayo:
- Sporting Cristal vs Palmeiras: 18:00 horas.
- Rosario Central vs Libertad de Paraguay: 18:00 horas.
- Barcelona vs Boca Juniors: 20:00 horas.
- Universidad Central vs Independiente del Valle: 20:00 horas.
- Always Ready vs Lanús: 20:30 horas.
Miércoles 6 de mayo:
- Deportivo La Guaira vs Bolívar: 18:00 horas.
- Cusco vs Estudiantes de La Plata: 18:00 horas.
- Independiente Rivadavia vs Fluminense: 20:30 horas.
- Independiente Santa Fe vs Corinthians: 20:30 horas.
- Universidad Católica vs Cruzeiro: 22:00 horas.
- Deportes Tolima vs Nacional: 22:00 horas.
Jueves 7 de mayo:
- Mirassol vs Liga de Quito: 18:00 horas.
- Platense vs Peñarol: 18:00 horas.
- Coquimbo Unido vs Universitario: 20:00 horas.
- Independiente Medellín vs Flamengo: 20:30 horas.
- Junior vs Cerro Porteño: 22:00 horas.
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