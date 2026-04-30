Motivos para festejar: El millonario botín que aseguró la UC por derrotar a Barcelona en la Libertadores
La Franja obtuvo un suculento premio por imponerse al elenco ecuatoriano, abriendo el apetito de cara al cierre del grupo.
Universidad Católica se frota las manos. Los Cruzados vencieron 2-1 a Barcelona de Guayaquil y dieron un nuevo golpe como visitante en la Copa Libertadores.
La victoria no solamente se celebra en lo deportivo, donde pelean mano a mano con Cruzeiro y Boca por clasificar, sino también por aspectos económicos.
Gracias a esta victoria, La Franja aseguró los 340.000 dólares que entrega la Conmebol por cada victoria en la fase de grupos.
Al derrotar anteriormente a los brasileños, el elenco estudiantil ya acumuló US$680.000 que se suman a los US$3 millones garantizados por jugar el torneo.
Esto enciende el apetito del club chileno, quienes apuestan a avanzar de ronda en una de las zonas más complejas de todo el certamen.
¿Cuándo vuelve a jugar la UC por Copa Libertadores?
El próximo partido de la UC en la Copa Libertadores será el miércoles 6 de mayo, día en que recibirá a Cruzeiro en el Claro Arena.
El compromis, arrancará a las 22:00 horas de Chile y es determinante, teniendo en cuenta que ambos elencos están igualados con 6 puntos en la tabla de posiciones.
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