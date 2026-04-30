Nicolás Castillo ficha por inesperado club: Jugará con otro chileno en el extranjero

El delantero de 33 años dio un inesperado giro, sumándose a un equipo que competirá en un prestigioso torneo de fútbol 7.

Nicolás Castillo sigue ligado al fútbol, dando un nuevo giro en su carrera al ser presentado en el City Soccer FC de Estados Unidos.

El conjunto norteamericano anunció la llegada del ariete de 33 años, quien llegará para competir en un importante torneo de fútbol 7.

“Con su experiencia de alto nivel, calidad y mentalidad ganadora, Nico aporta una gran fortaleza a nuestro equipo para el TST 2026. Bienvenido de vuelta a la familia”, aseguraron.





El chileno con el que Nicolás Castillo compartirá cancha

El ex jugador de Universidad Católica se sumó a Mathías Vidangossy, quien ya fue oficializado en el mismo club a comienzos de semana.

El otrora volante viene de deslumbrar con Chile en el Mundial de la Kings League, alcanzando la final en la que cayó ajustadamente ante Brasil.

Ambos competirán en “The Soccer Tournamet”, uno de los torneos amateur más prestigiosos a nivel planetario que entrega nada menos que un millón de dólares para el campeón.

City Soccer FC ha sido promocionado en redes sociales por Arturo Vidal, donde se están reclutando jugadores para ir al certamen que será en Carolina del Norte entre mayo y junio de este año.