Abrazando hasta al perrito: La celebración de Arturo Vidal por victoria de Colo Colo vs U. de Conce

El volante, que se perdió el partido por suspensión, festejó con todo el agónico gol de Javier Correa que le dio la victoria al Cacique.

Arturo Vidal disfrutó al máximo la sufrida victoria de Colo Colo sobre Universidad de Concepción, la que se logró con el agónico gol de Javier Correa.

El King no estuvo en el triunfo 2-1 de Cacique por estar suspendido, aletando a sus compañeros a través de una transmisión en la plataforma Kick.

Pese a estar sufriendo gran parte del segundo tiempo, el volante pudo desahogarse con el tanto del argentino a los 92 minutos.





Arturo Vidal celebró con su perrito gol de Javier Correa

El mediocampista de 38 años gritó en reiteradas oportunidades “golazo, golazo”, mandándole todo su apoyo al trasandino que venía siendo cuestionado.

“Esa es, toro. Esa es”, aprovechando de decirle algo a un familiar que estaba cerca. “Tío, hágame caso cuando le digo”, comentó entre risas.

Los Albos llegaron a los 21 puntos e igualaron en la cima de la Liga de Correa a Deportes Limache, aunque tienen un partido menos que podría permitirles quedar en solitario en el liderato.

El próximo desafío de Colo Colo será justamente el encuentro pendiente por el torneo, chocando contra Coquimbo el próximo domingo 3 de mayo en el Estadio Monumental.