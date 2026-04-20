Tras derrota ante Palestino: La pésima noticia que Arturo Vidal le entregó a Colo Colo

La caída contra Los Árabes le costó muy caro al Cacique, elenco que no podrá contar con una de sus figuras para el próximo partido por la Liga de Primera.

Colo Colo dejó pasar una gran chance y cayó este domingo 1-0 ante Palestino, cuadro que lo venció en el Estadio Monumental por la fecha 10° de la Liga de Primera.

Además de la derrota, Los Albos recibiron una pésima noticia con Arturo Vidal pensando en su siguiente desafío por el torneo local.

El King fue amonestado en el segundo tiempo, recibiendo su quinta amarilla en el certamen y quedando suspendido para el encuentro contra Universidad de Concepción de la próxima semana.

El experimentado volante vio la cartulina por una fuerte entrada sobre Jason León, a quien le propinó una fuerte patada.





La molestia de Arturo Vidal por recibir tarjeta amarilla

Tras el cotejo, Vidal no ocultó su molestia con el árbitro Fernando Véjar por la tarjeta, reconociendo que “tengo rabia”.

“Es increíble que acá (en Chile), cada patada que uno pegue o una falta chica, saquen amarilla. Y más a mí, con toda la trayectoria que tengo, con todo el camino que he hecho”, comentó.

El mediocampista apunto que “vas a cualquier liga del mundo y cómo respetan a los jugadores grandes, pero aquí por cualquier cosa te sacan amarilla. De verdad que eso me tiene con mucha rabia”.

Con este resultado, Colo Colo bajó al tercer lugar de la tabla de posiciones al quedar con 18 puntos, quedando a dos unidades de Deportes Limache que es el líder de la Liga de Primera.

El Cacique tiene un partido menos debido a que la semana pasada no jugó frente a Coquimbo Unido, lo que le podría permitir quedar puntero en caso de ganar.