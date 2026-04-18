Camilo Huerta habló sobre su antiguo vínculo con Arturo Vidal: “Quizás él conmigo…”

El preparador físico dio detalles sobre la cercanía que tuvo con el futbolista chileno en el periodo que estuvo casado con Marité Matus, confesando que sus padres tuvieron temor por un mensaje publicado en redes sociales.

Camilo Huerta alzó la voz y habló tras su mediática separación con Marité Matus, donde fue acusado de ser infiel por parte de su ahora ex esposa.

El preparador físico rompió el silencio con Primer Plano, aprovechando de dar detalles sobre el vínculo que tuvo con Arturo Vidal, padre de los hijos de la empresaria.

Al respecto, el influencer señaló que la relación fue “súper buena. Yo nunca tuve un problema con él, quizás él sí conmigo por todas estas publicaciones que hacía Marité, donde lo emplazaba y me dejaba a mí por sobre él”.

“Ahí fueron esos conflictos que ellos tuvieron, el no pago de la pensión y esos conflictos que tuvieron ellos internos”, agregó.





La confesión de Camilo Huerta sobre temor de sus padres

Huerta abordó el fuerte respaldo que hizo el futbolista chileno a Matus, publicando una historia en Instagram en la que remarcó que “la familia se defiende a muerte”.

En ese escenario, el personal trainer confesó: “Creo que por eso mis padres estuvieron con mucho temor. (Me decían) que no anduviera solo en la calle, que tuviera cuidado, que no saliera”.

“Por las cosas que se dicen y que se hablan, mis papás no están metidos en el medio, son papás y siempre quieren lo mejor para sus hijos, que estén en un lugar seguro y si aparecen estas cosas, yo creo que a ellos les da temor”, añadió.

Consultado si habló con Vidal tras el quiebre, el ex Yingo aclaró: “Nunca. Nosotros teníamos una buena relación. Antes que terminaramos, había organizado un evento en su club para los niños, en el que juega el hijo de Arturo”.

“Él también me invitó a participar del club, que buscara auspiciadores, les dijo a la gente del club que yo era voz. Y de un día para otro se derrumbó todo, fue así. Se acabó esto. No lo pudimos revertir ni dar vuelta”, sentenció.