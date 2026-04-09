Arturo Vidal se cuadra con Marité Matus y la defiende públicamente tras polémica con Camilo Huerta

A través de sus redes sociales, el King publicó un mensaje de apoyo a su ex esposa en medio del conflicto mediático.

Un fuerte respaldo le entregó Arturo Vidal a Marité Matus, su ex esposa y madre de sus hijos que atraviesa un conflicto con Camilo Huerta.

El último marido de la influencer, de quien se separó el año pasado, habría interpuesto una querella luego de que le acusara de ser infiel con Trini Neira.

En plena polémica mediática, el King alzó la voz y se cuadró totalmente con su ex pareja mediante un mensaje en una historia de Instagram.





El respaldo de Arturo Vidal a Marité Matus

A través de sus redes sociales, el futbolista nacional subió una imagen junto a Matus en la que escribió: “La familia es lo primero y se defiende a muerte”.

La imagen fue compartida por la empresaria, quien no ocultó su felicidad por recibir este importante apoyo. “Gracias King”, escribió.

Vidal y la empresaria estuvieron casados por varios años, viviendo en diferentes países de Europa mientras el volante realizaba su carrera en grandes clubes.

Hace algunas semanas, Matus recalcó que el mediocampista fue “muy generoso durante el matrimonio y después en el divorcio. aunque desmintió que reciba una pensión de 50 millones de pesos.

“Él se preocupa de sus hijos. Recibo ayuda de él, pero todos los otros gastos por los gustos que me doy, todo eso es mío”, comentó.

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