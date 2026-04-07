Marité Matus ironiza ante avance de conflicto con Camilo Huerta y Trini Neira: Subió particular foto

La empresaria lanzó un singular comentaria tras la supuesta querella interpuesta con su ex esposo y la hija de Pamela Díaz.

Marité Matus alzó la voz ante la presunta querella que habrían interpuesto Camilo Huerta y Trini Neira, esto por injurias graves en medio del escándalo mediático.

La polémica se desató hace varias semanas, luego que la influencer acusara a su ex esposo de tener ser infiel y tener un vínculo con la hija de Pamela Díaz.

La acción legal llegaría direcamente a la otrora pareja de Arturo Vidal, quien tuvo una particular reacción a través de sus redes sociales.





¿Qué dijo Marité Matus?

En una historia de Instagram, la empresaria subió una imagen en la que se muestra con un traje naranja tras las rejas, ironizando con que estaría encarcelada.

A esto agregó el siguiente mensaje: “Todos me imaginan presa y mal. Yo me imagino presa, pero VIP”.

Por si fuera poco, Matus añadió emojis de una risa irónica y un payaso, dando a entender que está tranquila frente a esta controversia.

El matrimonio de la influencer con Huerta se terminó a poco más de un año de la boda, donde el ex integrante de Yingo fue acusado de infiel por su ahora ex esposa.

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