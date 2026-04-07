“La estoy esperando”: La desafiante reacción de Marité Matus tras presunta querella de Trini Neira

“La única beneficiada con esto sería yo”, señaló la empresaria, quien insiste en que tiene pruebas y es mediante una acción judicial donde se pueden mostrar.

Este martes, Marité Matus rompió el silencio y se refirió a la presunta querella que Trinidad Neira y Camilo Huerta interpondrían en su contra por injurias graves con publicidad.

En la acción legal también está contemplada Gissella Gallardo, quien expuso la presunta infidelidad en televisión hace unas semanas.





¿Qué dijo Marité Matus?

“Hasta ahora no he recibido ninguna notificación. La estoy esperando porque la única beneficiada con esto sería yo”, señaló Marité en conversación con LUN.

En esa misma línea, agregó: “Es la instancia de mostrar las pruebas que tengo y me beneficia porque así puedo demostrar que no estoy mintiendo”.

Finalmente, por su parte, Gisella Gallardo había señalado a Primer Plano que “no sé nada. Uno puede demandar a cualquier persona, el tema es que después la querella sea admitida o admisible”.