Muere a los 27 años Chatterbox, famoso streamer argentino, en accidente automovilístico

El joven alcanzó gran popularidad realizando tranmisiones para plataformas como Youtube y Twitch con contenido de videojuegos y humor.

El mundo del streamer argentino está de luto tras la muerte de Sebastián Funes, más conocido como Chatterbox, quien falleció a los 27 años en un accidente automovilístico.

El joven y su familia viajaban a bordo de un Honda Civic que chocó de frente con una camioneta Chevrolet por la Ruta Nacional 5, cerca de la ciudad de Pehuajó, la tarde del domingo, según consignó el medio trasandino La Nación.

Según trascendió, el grupo viajaba para estar presentes en el funeral de la abuela de Funes, quien murió el jueves pasado a los 87 años.





Producto del impacto, Chatterbox y su padre perdieron la vida, mientras que la hermana y la madre del streamer, que iban en la parte trasera, tuvieron que ser trasladadas a un hospital cercano.

¿Quién era Chatterbox?

Chatterbox era un conocido streamer y youtuber argentino de 27 años, que alcanzó popularidad creando contenido de videojuegos y humor.

Logró convertirse en una figura reconocida en redes sociales como TikTok donde inició su carrera y especialmente en Youtube donde consiguió 1,7 millones de suscriptores.

También transmitía con regularidad en su canal de Twitch, donde contaba con más de 114.000 seguidores.