Temblor hoy 8 de julio en Chile: Revisa epicentro, magnitud y últimos sismos

Revisa los movimientos sísmicos registrados este miércoles por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.

Este miércoles 8 de julio se han registrado distintos temblores en el territorio nacional, según ha reportado el Centro Sismológico Nacional (CSN).

Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a las placas de Nazca y Sudamericana, las que provocan sismos de diversa magnitud.

A continuación, revisa el detalle de los temblores hoy en Chile.

Temblor hoy, jueves 2 de julio en Chile Estos son los sismos informados por el Centro Sismológico Nacional:

Magnitud : 3.4

: 3.4 Hora: 11:59 horas

11:59 horas Epicentro : 11 km al O de Quintero

: 11 km al O de Quintero Profundidad: 31 km

Magnitud : 2.9

: 2.9 Hora: 10:59 horas

10:59 horas Epicentro : 46 km al SE de Socaire

: 46 km al SE de Socaire Profundidad: 208 km

Magnitud : 2.8

: 2.8 Hora: 10:58 horas

10:58 horas Epicentro : 36 km al NO de Quintero

: 36 km al NO de Quintero Profundidad: 28 km

Magnitud : 3.8

: 3.8 Hora: 04:20 horas

04:20 horas Epicentro : 40 km al S de Mina Collahuasi

: 40 km al S de Mina Collahuasi Profundidad: 121 km Magnitud : 3.9

: 3.9 Hora: 00:09 horas

00:09 horas Epicentro : 57 km al SE de Alto del Carmen

: 57 km al SE de Alto del Carmen Profundidad: 107 km Magnitud : 3.5

: 3.5 Hora: 00:05 horas

00:05 horas Epicentro : 62 km al S de Putre

: 62 km al S de Putre Profundidad: 80 km

¿Qué hacer en caso de un sismo?