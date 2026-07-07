Niña sobrevivió más de 30 horas atrapada bajo los escombros en Venezuela

La menor de 12 años, quien estaba sola en su casa durante los terremotos, se alimentó de kétchup y queso rallado.

El doble terremoto que golpeó a Venezuela ya deja más de tres mil trescientos muertos, y en La Guaira los equipos de rescate todavía remueven escombros.

Sin embargo, en medio de la tragedia, siguen apareciendo historias que devuelven la esperanza: una niña de 12 años sobrevivió más de 30 horas atrapada bajo su edificio.

¿Cómo lo hizo? Se alimentó de kétchup y queso rallado. Aquí te contamos su historia.