Senado despacha a ley proyecto que autoriza a contraer deuda adicional de hasta US$6.200 millones en 2026

Durante la sesión de este martes, se respaldó el mensaje que permite al Fisco contraer obligaciones por hasta 6.200 millones de dólares durante este año.

Por mayoría de votos, el Senado despachó este martes a ley el proyecto que autoriza un mayor endeudamiento del gobierno central durante el 2026.

La deuda adicional a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos se autorizó con 28 votos a favor, 15 en contra y 1 abstención.

De esta manera, se respaldó el mensaje que permite al Fisco contraer obligaciones por hasta 6.200 millones de dólares este año.

Con la iniciativa, buscan asegurar financiamiento, fortalecer la liquidez fiscal y dar continuidad a las funciones del Estado.





En la instancia, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, enfatizó en que el mensaje es acotado, “pero extremadamente relevante para la administración responsable de las finanzas públicas“.

“Esta no es una discusión sobre el pasado. Tampoco una discusión sobre el tamaño del Estado o sobre nuevas prioridades de gasto, ni concierne al ancla de la deuda del 45% del PIB”, sostuvo el secretario de Estado.

De modo que, Quiroz declaró que “es una decisión respecto a cómo el Estado debe enfrentar responsablemente la situación fiscal que hoy es distinta a la prevista”.