Senado rechaza acusación constitucional contra exministro Nicolás Grau

Durante este martes, la Cámara Alta votó respecto al libelo acusatorio presentado por partidos oficialistas.

El Senado rechazó la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau, en sus cuatro capítulos, este martes.

Durante esta jornada, los parlamentarios de la Cámara Alta votaron respecto al libelo acusatorio presentado por el partido Republicano y el Nacional Libertario.

El último capítulo de la acusación constitucional obtuvo 10 votos a favor, 33 en contra y dos abstenciones.





Hace una semana, había sido aprobada en la Cámara de Diputados por una mayoría de 77 a favor, 68 en contra y una abstención.

En concreto, se acusaba al exsecretario de Estado durante el gobierno de Gabriel Boric de haber vulnerado la Ley de Administración Financiera del Estado.