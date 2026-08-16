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Eduardo Sáez anuncia precipitaciones para la RM: El tiempo para hoy domingo 16 de agosto

El meteorólogo de Chilevisión explicó que existe una posibilidad de precipitaciones débiles durante la jornada.

Carla López
Por Carla López

Periodista Digital

Santiago amaneció este domingo con niebla densa y baja visibilidad en distintos sectores de la capital. Eduardo Sáez explicó que la combinación de humedad y el descenso de las temperaturas favoreció esta condición, que se mantendría durante gran parte de la jornada e hizo un llamado a quienes se movilicen por carretera.

“Al tener reducción de visibilidad, hay muchos sectores que, con suelo húmedo en la carretera, reduce o pierde adherencia a los neumáticos“, señaló el meteorólogo, quien llamó a conducir con máxima precaución.

¿Lloverá en la capital?

Respecto a la posibilidad de lluvia, Sáez indicó que durante la mañana no se esperan precipitaciones, pero que el escenario podría cambiar durante la tarde.

“A media tarde aparece esta posibilidad. Van a llegar nubes nuevamente desde el norte y estas van a ir dejando precipitación“, explicó. Los chubascos se concentrarían en comunas como Colina y San José de Maipo, aunque podrían extenderse hacia el centro.

De ser así, serían precipitaciones muy débiles, con montos inferiores a 2 milímetros. “En el centro es cosa que se mueva un poquito la nube hacia el valle y podríamos tener una llovizna, pero es un rocío, de verdad, es muy poco lo que debiésemos tener”, detalló.

La temperatura máxima, en tanto, alcanzaría apenas entre 12°C y 13°C, mientras que el lunes también existe posibilidad de lluvias débiles durante la mañana.

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