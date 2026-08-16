Eduardo Sáez anuncia precipitaciones para la RM: El tiempo para hoy domingo 16 de agosto

El meteorólogo de Chilevisión explicó que existe una posibilidad de precipitaciones débiles durante la jornada.

Santiago amaneció este domingo con niebla densa y baja visibilidad en distintos sectores de la capital. Eduardo Sáez explicó que la combinación de humedad y el descenso de las temperaturas favoreció esta condición, que se mantendría durante gran parte de la jornada e hizo un llamado a quienes se movilicen por carretera.

“Al tener reducción de visibilidad, hay muchos sectores que, con suelo húmedo en la carretera, reduce o pierde adherencia a los neumáticos “, señaló el meteorólogo, quien llamó a conducir con máxima precaución.

¿Lloverá en la capital?

Respecto a la posibilidad de lluvia, Sáez indicó que durante la mañana no se esperan precipitaciones, pero que el escenario podría cambiar durante la tarde.

“A media tarde aparece esta posibilidad. Van a llegar nubes nuevamente desde el norte y estas van a ir dejando precipitación“, explicó. Los chubascos se concentrarían en comunas como Colina y San José de Maipo, aunque podrían extenderse hacia el centro.

De ser así, serían precipitaciones muy débiles, con montos inferiores a 2 milímetros . “En el centro es cosa que se mueva un poquito la nube hacia el valle y podríamos tener una llovizna, pero es un rocío, de verdad, es muy poco lo que debiésemos tener”, detalló.

La temperatura máxima, en tanto, alcanzaría apenas entre 12°C y 13°C, mientras que el lunes también existe posibilidad de lluvias débiles durante la mañana.