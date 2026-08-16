Cinco detenidos tras asesinato de adolescente de 17 años en Frutillar

Complicaciones en la lesión de la víctima, que estaba fuera de riesgo vital, terminaron provocándole un paro cardiorrespiratorio que le cobró la vida más tarde.

Carabineros de la Subcomisaria de Frutillar detuvo a cinco personas por su presunta implicancia en el homicidio de un adolescente de 17 años, quien fue gravemente herido con un arma blanca en plena vía pública.

La víctima se habría visto en medio de una riña en el sector Los Pinos en la comuna de Frutillar, en la región de Los Lagos, cuando fue atacado, por lo que debió ser trasladado hasta un hospital cercano donde terminó falleciendo.





Detalles del homicidio en Frutillar

Según dio a conocer Carabineros, el joven no presentaba mayores complicaciones tras ser herido y estaba fuera de riesgo vital, sin embargo, su condición se complicó por daños en una arteria, que le ocasionó un paro cardiorrespiratorio horas más tarde.

Durante las diligencias de la policía se logró dar con cinco personas quienes estarían, preliminarmente, implicadas en el homicidio, por lo que fueron puestas a disposición del Ministerio Público mientras se establece su eventual participación en el crimen.

Mientras tanto, la Policía de Investigaciones y el Servicio Médico Legal seguirán con las investigaciones correspondientes para dar cuenta de cómo ocurrió el ataque.